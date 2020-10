Gov’t exec, esmi biglang yaman

Usap-usapan ang isang opisyal ng gobyerno at asawa nito dahil sa hindi maipaliwanag na mga ari-arian at luhong tila kabuteng nagsulputan at ipinagmamalaki pa sa social media.

Nakakalula ang lifestyle ng opisyal at pamilya dahil kung titingnan ang sinasahod nito sa gobyerno ay hindi sapat para mabili kung ano ang meron sila ngayon, kahit pa ang depensa ni sir ay ang asawa nito ay matagumpay na abogada.

Bukod sa isang malaking bahay sa isang exclusive subdivision, mayroon ding dalawang condominium unit, beach resort sa probinsiya at mga sasakyan gaya ng Jaguar, Land Rover at BMW lang naman.

Kahit pa anong suma at calculator ang gamitin ay hindi magtugma ang suweldo ng opisyal na nasa halos P180,000 kada buwan sa presyo ng mga ari-arian nito, kahit pa sabihing mas malakas kumita ang kanyang misis. Parehong hindi naman mayaman ang pamilya ng mga ito, katunayan ay sa isang public school nag-aral noon ang kabiyak ni sir.

Ang misis at anak ni government official ay talaga namang nag-eenjoy sa tinatamasang lifestyle dahil sa kanilang social media posts ay nag-eenjoy ito sa mga biyahe sa Europe, Amerika at iba pang kilalang tourist destinations sa abroad.

At kahit mayroong pandemic, itong opisyal at misis niya ay nagawang bumiyahe sa Honolulu, Hawaii sa kabila ng mahigpit na protocols. Ang lakas mo ata sir, kanino kaya?

PACC Commissioner Greco Belgica beke nemen! Pakisilip nga si sir, kasi appointee ito kaya dapat lang siguro na mabistahan kung may milagro ba o wala itong ginagawa. Hindi ba kabilin-bilinan ni Pangulong Rodrigo Duterte na maging simple at huwag ipagwagwagan ang yaman kung ikaw ay nasa gobyerno?

Clue: Isa itong abogado at hepe ng isang mahalagang tanggapan sa isang lungsod na paboritong dayuhin tuwing Mayo sa labas ng Metro Manila. O gets nyo na?