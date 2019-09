Govs Cup: Alston rarampa sa Dyip

MAG-EEKSPERIMENTONG muli ang Columbian Dyip sa Governors Cup, tulad ng ginawa nila noong Commissioner’s.

Umaasa ang Dyip na mapapansin din si Khapri Alston, tulad ng nangyari kay Lester Prosper sa midseason conference.

Dumating na noong Martes si Khapri, kinabukasan ay nagsimula nang mag-ensayo sa Columbian.

“Kasi ‘di naman kami tulad ng ibang malalaking teams, so we can only get imports who fit our budget,” rason ni coach Johnedel Cardel.

“Kaya nga we’re really hoping na Khapri, even though ‘di siya as kilala as the other imports, can get the job done much like what Lester did.”

Pasiklab si Prosper sa kanyang unang PBA stint. Dinatnan ang 1-3 baraha ng Dyip, nag-average siya ng 33.6 points, 16.9 rebounds, 1.7 assists, 1.0 steal at 1.6 blocks sa pitong laro.

Nakadalawang panalo lang ang Columbian kay Prosper, pero napansin siya ng San Miguel Beer at kinuha pang isa sa imports sa East Asia Super League Terrific 12 tournament sa Macau sa Sept. 17-22.

Pasado na kay Cardel ang nakikita niya sa bagong reinforcement.

“Big boy, can play all positions,” deskripsiyon niya sa 6-foot-4 1/2, 240-lb Chicago native na galing Uruguay.

Mula Midwestern State U, nagpa-draft si Alston noong 2016 sa NBA pero ‘di nakuha. Sa kabila nito ay positibo ang Columbian coach.

“He’s very physical and athletic,” ani Cardel. “Parang Willier tindig. Tumatakbo, malakas mag-seal, can really play the middle as a big man.”

Inaasahang magagamay na ni Alston ang sistema ng Dyip pagsiklab ng season-ending conference sa Sept. 20. (Vladi Eduarte)