Government official napraning sa sex scandal

MISTULANG napraning daw ang isang opisyal ng gobyerno matapos lu­mabas ang report hing­gil sa isang kalihim na nagkaroon ng relasyon sa kanyang opisyal.

Nakarating sa impormasyon ng petmalung spy na si Mang Teban, na pinagan­a daw ng opisyal ang kanyang mga asset upang kumpirmahin lamang kung siya ang tinutumbok sa nasabing report.

Kinabahan daw si mokong dahil mukhang siya ang tinutumbok sa naturang report hinggil sa opisyal na tinikman ang maganda niyang opisya­l sa opisina.

Subalit sa isinagawang­ pagberipika ng kanyang mga asset, nagnegatibo naman ang isinagawang imbes­tigasyon.

Napapaghalata tulo­y na may ginagawang mi­lagro ang opisyal dahil kung totoong stick to one ito ay hindi nito ipapaberipika ang ulat hinggil sa sexcapade ng isang government official.

Maganda naman ang kanyang asawa subalit marami namang mas maganda eba sa kanyang opisina.

Pintahan niyo na! Ang government official na napraning sa lumabas na ulat sa sex scandal sa isang kagawaran ay may kamag-anak na politiko. May letrang M sa kanyang pangalan as in Mayaman ang kanyang pamilya­.