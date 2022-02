Gov, mayor itodo werpa sa pagbakuna ng mga senior – WHO

KINALAMPAG ng World Health Organization (WHO) ang mga gobernador at mga alkalde sa bansa na paigtingin ang pagbakuna lalo na sa mga senior citizen.

Nakukulangan ang WHO sa vaccination effort ng gobyerno para sa mga senior citizen dahil batay sa datos ay mayroon pang 2.5 million mga lolo at lola na hindi pa nakakatanggap ng COVID vaccine.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Dr. Ragendra Yadav, acting WHO representative to the Philippines na bagama’t nasa 60 million na ang mga nabakuhanan sa COVID-19, mayroon pa ring 2.5 million matatanda ang hindi pa nakatanggap ng first dose ng bakuna.

Ang mga matatanda aniya ang nasa peligro laban sa COVID-19 kapag hindi nabakunahan agad kaya dapat gawin ng mga lokal na opisyal ang lahat ng paraan para mabakunahan ang mga ito bago dumating ang panibagong pagsubok.

“We appeal to the governors and mayors to do everything in their power to vaccinate our priority groups as soon as possible. We need to vaccinate the high priority groups before another variant causes another surge,” ani Yadav.

Kinalampag ni Yadav ang local executives dahil marami pa aniyang mga lugar sa bansa na hindi pa bakunado ang mga senior citizen at dapat na kumilos agad para mailigtas ang mga ito sa peligro. ­(Aileen Taliping)