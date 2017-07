‘Gorio’, severe tropical storm na; Batanes nasa signal No. 1

Itinaas na ang babala ng tropical Cyclone Warning No. 1 sa lalawigan ng Batanes kasunod ng paglakas ng bagyong ‘Gorio’ bilang isang severe tropical storm.

Base sa pinakahuling bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), ang bagyong Gorio ay may taglay na sustained winds na 90kph malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 150 kilometer per hour.

Kumikilos ang mata ng bagyo sa direksyon ng hilgang-kanluran sa bilis na 13kph.

Dahil sa umiiral na habagat, palalakasin ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, gayundin sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.

Itinaas din ng PAGASA ang babala ng flashflood at landslides sa mga lugar na mahahagipit ng pag-ulan.

Katamtaman hanggang malakas na pag-alon naman ang iiral sa mga baybayin ng Kanlurang Luzon, kaya inabisuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na ‘wag munang maglayag.