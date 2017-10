Gordon tinuluyan ni Trillanes

Tuluyan na ring sinampahan ng ethics complaint ni Senador Antonio ‘Sonny’ Trillanes IV si Senador Richard Gordon dahil umano sa mga mapanirang pahayag.

Ang 27-pahinang reklamo ay inihain ng kampo ni Trillanes sa Ethics Committee secretariat bago mag-alas-dos ng hapon nitong Huwebes.

Batay sa reklamo, dapat managot si Gordon sa kanyang name calling at pagbibigay ng mga malisyosong conclusions at mga hindi makatarungang alegasyon laban sa mga kapwa mambabatas.

Tinukoy ni Trillanes ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee noong Agosto 31, 2017 hinggil sa P6.4 billion na shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs kung saan lumabag anya si Gordon sa rules ng Senado.

Isinalaysay ni Trillanes ang naging sagutan nila ni Gordon hinggil sa pagpapatawag kay Davao City Vice Mayor Paolo Duterte at bayaw na si Atty. Manases Carpio.

Sa usapan, naging mainit si Gordon at binigyang-diin na “This is the Senate of the Republic of the Philippines. This is not a cockpit of tsismis. We are here investigating real things.”

Kasama rin sa reklamo ni Trillanes ang hearing ng Senate committee on justice and human rights noong Oktubre 2016 kung saan inakusahan ni Gordon si Trillanes at Senador Leila de Lima na itinatago ang kasong isinampa sa testigong si Edgar Matobato.

“Senator Gordon’s unparliamentary acts, language and conduct and/or disorderly behavior during the committee hearings at the senate are clearly in violation of the law, the rules of the senate, and adversely reflects upon the senate,” diin ni Trillanes sa reklamo.

Ang mga aksyon umano ni Gordon ay paglabag din sa Republic Act 6713 at sa Lawyer’s Code of Professional Responsibility.

Matatandang may nakabinbin ding ethics complaint si Gordon laban kay Trillanes.