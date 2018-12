Gordon tamang duda sa Mindanao Martial Law extension

AMINADO si Senador Richard ­Gordon na medyo pilit ang batayan ng inirerekomendang pagpapalawig ng Martial Law sa Mindanao.

“‘Ika nga medyo pilit pero nag-e-exercise ka ng due diligence na ‘wag nang mangyari at ‘wag nang lumaganap,” sagot ni Gordon sa tanong kung may sapat na batayan para palawigin pa ang Martial Law.

Alinsunod sa Saligang Batas, maaaring magdeklara ang Pangulo ng Martial Law sa isang lugar kung may aktuwal na rebelyon o invasion.

Gayunman, nilinaw ng senador na sa ngayon ay nakikita niyang walang problema sa mga taga-Mindanao ang implementasyon ng Martial Law.

“Ang nakikita ko marami pa talagang nanggugulo doon tulad ng Abu Sayyaf at katulad ng nangyayari sa NPA, Lumads at marami pang ibang elements tulad ng BIFF na lumalaban sa gobyerno pero on the other hand wala naman tayong naririnig sa mga taga-Mindanao na ayaw nila o may mga abusong nagaganap doon na dapat umaabot sa ating kaalaman. As a general rule right now, mukhang okay pero may limitation, ayoko naman na maging normal na ‘yan,” diin pa ni Gordon.

Subalit sa briefing aniya ngayong araw na ito (Lunes), itatanong niya sa mga opisyal ng Department of National Defense (DND), Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan ang pagtatayo ng mga bahay sa Marawi City.

Nagbabala pa ang senador na ang patuloy na pagkakabinbin ng pagtatayo ng mga tahanan sa lungsod ay posible ring maging dahilan pa upang mahikayat ang mas maraming kababayan na makiisa sa mga rebelde o teroristang grupo.

“Isa ang tatanungin ko, bakit hindi pa rin nagagawa ang mga bahay, anunsyo nang anunsyo ng bidding pero hindi pa nagagawa. Palagay ko puwedeng maging mitsa ‘yan, lalo pa makakuha ang kalaban ng gobyerno kung hindi pa gagawin ‘yan,” babala ni Gordon. (Dang Samson-Garcia