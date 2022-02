Gordon scammer ‘yan — Duterte

Hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayanan na huwag ng ibalik sa Senado si Senador Richard Gordon.

Sa one-on-one interview sa Pa­ngulo ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, nanawagan ito na ibasura ang kandidatura ni Gordon na re-eleksiyo­nista.

Hanggang ngayon ayon sa Pangu­lo ay hindi pa rin ibinabalik ni Gordon ang salaping ipinasosoli sa kanya ng Korte Suprema na nagkakahalaga ng P86 milyon.

“I am asking the Filipino people, junk. Marama ‘yan sa–hustler ‘yan, scammer. Totoo ‘yan,” anang Pangulo.

Mayroon na aniyang pinal na desisyon ang Kataas-taasang hukuman para isaoli ni Gordon ang pera subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito sumusunod sa utos ng Korte Suprema.

“It’s a very disrespectful way of saying na“Adre, ninakaw mo ‘yung pera. Isauli mo o bayaran mo. Hindi niya ito ginawa,” dagdag ng Pangulo.

Matagal na aniya sa Senado si Gordon at kung makapag-imbestiga ay naninigaw at walang respeto sa mga opisyal na ipinapatawag nito sa imbestigasyon.

“Itong si Gordon, he’s a scoundrel. How would I characterize the man? Matagal naito sa Senado, abusado,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)