Gordon salbahe, ‘wag iboto – Duterte

Hayagang hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na iboykot sa halalan si Senator Richard ‘Dick’ Gordon para hindi na umano ito muling makaporma sa Senado.

“Do not vote for Dick Gordon. He is a scoundrel,” ayon sa pangulo na ibinahagi ng SMNI News sa isang tweet.

Iginiit ng pangulo na isang kriminal si Gordon dahil winaldas umano nito ang P86 milyon pera ng bayan habang naninilbihan siyang chairman ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) mula Marso 13, 1992 hanggang Hunyo 30, 1998.

Muling ipinaalala ng pangulo na nagpalabas ang Commission on Audit (COA) ng notice of disallowance laban kay Gordon noong Nobyembre ng 2016 matapos mabusisi ng komisyon na P86 milyon ang nawawala sa P140 milyong pondo ng SBMA.

Iniapela umano ito ni Gordon sa Supreme Court (SC) pero kinatigan ng Kataas-Taasang Hukuman ang rekomendasyon ng COA na dapat isauli ng una ang nawawalang pera ng SBMA.

Dagdag pa ni Duterte, mabuti aniya kung makikinig sa kanya ang publiko pero kung hindi ay balik sa dati ang taumbayan sa pagkakaroon ng senador na tulad umano ni Gordon.

“May ibang senador diyan na dapat talaga ninyong tanggalin,” giit ng pangulo.

Samantala, kinuwestiyon din ng pangulo ang kawalan pa ng kasong isinasampa laban kay Gordon gayung November 2016 pa ang nasabing disallowance.

Giit niya, dapat ay may naisampa ng kaso laban sa senador sa Office of the Ombudsman dahil sa pagwawaldas umano sa pera ng bayan.

Tinangka ng Abante na hingan ng reaksyon ang kampo ni Gordon sa panibagong maanghang na salitang ibinato ni Duterte subalit wala pa itong tugon habang isinusulat ang balitang ito. (Mia Billones)