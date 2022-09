Gordon nagliyab kontra Red Sox

PINAGLAYAG ni Nick Gordon ang una niyang career grand slam at sinindihan ang career-high six runs para ihatid ang Minnesota Twins sa 10-5 win kontra Boston Red Sox Martes ng gabi.

Naka-homer din sina Jake Cave at Gary Sanchez sa Twins.

Pinitik ni Gordon ang two-run double sa first inning bago sinundan ng drive sa upper deck sa right field.

“His nickname’s ‘Flash’ and he was definitely that spark for us tonight,” ani Minnesota starting pitcher Chris Archer, nagbigay ng four runs sa 4 1/3 innings.

Nagkalat ang Red Sox sa fifth.

Una ay nabitawan ni Alex Verdugo ang flyball, niregaluhan ni pitcher Kutter Crawford ng walk si Max Kepler. Pumalit si Ryan Brasier sa mound, tinamaan naman niya ng pitch si Jose Miranda kaya napuno ang bases bago sumalang si Gordon. (Vladi Eduarte)