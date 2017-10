Gordon may pinagtatakpan — Trillanes

Nakaamoy ng cover up si Senador Antonio Trillanes IV sa initial findings ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa P6.4 billion shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs (BOC).

Sa draft report ng komiteng pinamumunuan ni Sen. Richard Gordon, inabswelto sa pananagutan sina Davao City Vice Mayor Paolo Duterte at bayaw na si Atty. Manases Carpio subalit ipinasasailalim sila s lifestyle check.

“This is a clear case of a cover up by Senator Gordon to please his political master,” saad ni Trillanes.

Ayon kay Trillanes, kung talagang seryoso si Gordon na mahalungkat ang lahat ng sangkot sa anomalya, hindi nito agad ititigil ang hearing hangga’t hindi lumulutang si Nanie Cabato-Coronacion o Tita Nanie.

Si Tita Nanie ang pinangalanan ni Customs fixer Mark Taguba na tulay nito sa Davao Group upang maipuslit ang kanyang mga kargamento.

Nakasaad din sa draft report ang rekomendasyon para kasuhan sina dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon at lima pang opisyal ng BOC na sinasabing sangkot sa pagpapalusot ng shipment.