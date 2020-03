Gordon: Magkaisa, huwag magsisihan sa laban vs COVID

Nanawagan si Senador Richard Gordon sa publiko na magkaisa, imbes na magsisihan sa kinakaharap na problema sa coronavirus disease (COVID-19).

Ayon kay Gordon, hindi lang ang Pilipinas ang may problema sa COVID-19 kundi ang higit sa 100 bansa sa buong mundo.

Sabi ng senador, lubos na makatutulong ang publiko sa ginagawang hakbang ng gobyerno kung mananatili lamang sa bahay ang mga tao upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus.

“If we work together as a people, at ang liderato natin ay gumagalaw, mananalo tayo sa labang ito. Hindi ngayon ang panahon ng sisihan at bangayan because everyone is already overwhelmed. Let’s not add to the problems, let’s offer solutions instead.” hirit ng senador na chairman din ng Philippine Red Cross.

“Can’t our country be no. 1 sa pagtutulungan imbes na no.1 sa pagsisisihan.” dagdag pa niya.