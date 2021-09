`Gordon karami mong sindikato’ – Duterte

Muling binakbakan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang “Talk to the People” nitong Huwebes ng gabi si Senador Dick Gordon.

Inungkat ng Pangulo ang plunder case na isinampa laban kay Gordon na may kinalaman umano sa P193 milyong pork barrel nito sa Philippine Red Cross (PRC).

“Remember the plunder complaint filed against you by fellow senator in 2017? You allegedly allocated P193 million for pork barrel to Red Cross and used the same for your campaign,” sabi ng Pangulo.

Matatandaang 2017 nang sampahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng plunder case si Gordon kaugnay sa P193 milyong pork barrel fund umano sa Red Cross mula 2004 hanggang 2011.

Sinabi ni Trillanes na may conflict of interest si Gordon dahil ito rin ang chairman ng Red Cross.

“Ni ikaw mismo karami mong ginawa na sindikato, things that you should not do as a public official. Iyong P193 million na pork barrel na ginamit mo, hindi mo nga masabi sa amin kung saan nalagay `yon, totoo ba o hindi,” ani Pangulong Duterte.

SBMA binalikan

Binanggit din ng Pangulo ang dumano’y anomalya sa Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) na dating pinamunuan ni Gordon.

“How about the disallowances and charges in the SBM[A]’s books of accounts when you were sitting as chairman? Is this amount of P140 million — is this the reason why you lobbied for certain individuals to be appointed to the SBMA so that you can protect your own interest?,” pagtatanong ng Pangulo.

Red Cross PhilHealth MOA

Sinabi rin ng Pangulo na dapat umanong i-cite for contempt si Gordon ng Senado sa isyu ng memorandum of agreement ng Red Cross at Philippine Health Insurance Corporation kung saan ay pumirma ang senador

“And when you said, `Hindi ako pumirma doon dahil ako kako dapat ayusin ‘yan, so wala akong problema diyan,’ when you’re referring to the MOA between the PhilHealth and the Philippine Red Cross. Then somebody from the Senate should cite you for contempt,” sabi ng Pangulo.

May kopya umano si Gordon ng MOA at malinaw na nilagdaan nito ang dokumento.

“You were lying through the teeth before the public. Pakisagot lang nito. Sabi mo hindi ka pumirma? Eh ngayon pala eh it was signed by you,” ani Pangulong Duterte.

Ginagatasan Red Cross

Binakbakan din ng Pangulo ang umanoý paggamit ni Gordon sa Red Cross para sa kanyang personal na interes at plano sa eleksiyon.

“Alam mo ginagamit mo itong Red Cross, and I dare say na ginamit mo talaga ito para sa elections. Ito `yong milking cow mo eh, sa totoo lang,” anang Pangulo.

Matagal na aniyang hinawakan ng senador ang Red Cross na isang non-profit organization subalit nangongolekta ng pera sa panahon ng pandemya na taliwas sa dapat na tunay na layunin ng pagtulong sa mga Pilipino.

“You have been there for quite sometime. Is it not fair to say now na bumitaw ka na and gove others a chance para mahinto na `yong ginagawa mong kalokohan?” wika ng Pangulo.

Wala pang pahayag o reaksyon si Gordon hinggil sa mga sinabi ni Pangulong Duterte laban sa kanya. (Prince Golez/Aileen Taliping)