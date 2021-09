Gordon inurirat sa pera ng Pagcor, PCSO: Takot ma-audit, marami kang atraso – Duterte

Ipinamukha ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Senador Dick Gordon na tumatanggap ito ng pera sa gobyerno para sa Philippine Red Cross kaya marapat lamang na ma-audit ito.

Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng Pangulo na malaking pera ang natatanggap ng Red Cross kung saan chairman si Gordon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) at Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Natatakot aniya si Gordon na ma-audit dahil maraming matutuklasan at hindi niya kayang pagtakpan ang mga ito.

“Ikaw na ‘yong i-audit ayaw mo, bakit? So itong sabi ni Gordon na hindi siya puwedeng ma-audit, is takot ka. Takot ka kasi alam mo marami ka ng atraso all throughout the years and you cannot possibly have the time to cover up everything also,” anang pangulo.

Ayon sa Presidente, may subsidiya ang Red Cross sa PCSO na isang lottery draw para suportahan ang disaster relief operations bukod para sa lottery draw para sa blood program nito.

“Bakit ka takot? Bakit sabi mo hindi ka tumatanggap ng pera? Tumatanggap ka ng pera galing sa Pagcor, tumatanggap ka ng pera sa PCSO. Kailangan malaman namin kung ‘yong ibinigay sa’yo ng ilang taon na, nasaan na Senator Gordon? I am demanding an answer and I am going to ask for the copies of the audit so that we can go over it,” dagdag ng pangulo.

Hindi aniya maaaring hindi ma-audit ang perang tinatanggap ng Red Cross ni Gordon dahil pera ito ng Republika ng Pilipinas at nakasaad sa batas na kung sino man ang tatanggap nito ay siyang responsable sa pinaggamitan ng pondo.

“I would like to contradict you publicly and maybe lecture you, pareho man tayong abogado. Kung ang nimong Red Cross mo tumatanggap ng pera, gumagastos ng pera ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, you are subject to audit, hindi puwedeng hindi. Pera ng gobyerno eh,” wika ng pangulo.

Idinagdag pa ni Pangulong Duterte na matagal ng hinawakan ni Gordon ang Red Cross kaya dapat palitan na ito dahil kinokontrol niya na parang pag-aari niya ito.

“Ikaw Gordon, mahilig kang mag-imbestiga ng anomalya, katiwalian pero pagdating sa iyong Red Cross na hinawakan mo parang propriyedad mo for the longest time hindi ka na natanggal diyan, dapat palitan ka na. Pero kontrolado mo kasi eh,” dagdag pa ng pangulo. (Aileen Taliping)