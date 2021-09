Gordon doble kara – Trillanes

Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na wala naman umanong ginawa si Senate blue ribbon committee chairman Senador Dick para dikdikin si dating presidential economic adviser Michael Yang, na inaakusahan noon ng isang police co-lonel na sangkot sa kala¬lakalan ng iligal na droga.

Ayon kay Trillanes, Si Yang at Allan Lim, na pareho umanong may koneksiyon sa Pharmally ay parehong malapit na kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte at inilantad noon ng nasibak na si dating Police Colonel Eduardo Acierto bilang mga diumano’y drug lord.

Ginawa umano ni Acierto ang kanyang expose noong 2018 sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee na pinamumunuan ni Gordon tungkol sa shabu shipment na nadiskubre sa magnetic filters.

Subalit sa halip na dikdikin sina Yang at Lim, wala umanong ginawa si Gordon at sa halip ay si Acierto pa ang pinakasuhan noon dahil sa koneksiyon diumano ng huli sa dalawang magnectic lifters na naharang sa Manila International Container Port (MICP) noong 2018.

“Michael Yang and Allan Lim, both involved in Pharmally ang close friends of Duterte have been exposed by PNP Col. Acierto as drug lords way back in 2018 while Gordon was conducting a hearing on the P11B shabu inside magnetic filters. Anong ginawa ni Gordon nun? Pinakasuhan si Acierto,” sabi ni Trillanes sa kanyang post sa Twitter.

Sa television address ni Duterte noong Sabado ng gabi, inakusahan nito si Gordon ng paggamit kay Acierto ng pamumulitika dahil sa pangu¬nguna nito sa pagdinig ng Senado sa Pharmally Pharmaceutical Corp.

Sabi ni Duterte, wala aniyang pagkakaiba si Gordon kay Acierto na inakusahang gumagawa lang ng alegasyon laban kay Yang.

“Kaya Gordon, sumabay ka na kay Acierto. Pareho na kayo, halos pareho na ‘yong style mo,” sabi ng presidente.

Sa pagdinig ng Senate blue ribbon committee noong Biyernes, ay ginisa ni Gordon si Yang tungkol sa koneksiyon nito sa iligal na droga.

Ipinakita pa ni Gordon ang mga litrato ni Yang kasama si Lim.

Si Lim at Lin We Xiong ay iisa. Kilala rin ito sa tawag na Wen Li Chen.

Bukod diyan, ipinakita ri Gordon ang litrato ng meeting ni Yang kay Duterte noong 2017 na na-broadcast sa RTVM. Makikita sa footage na kasama ng pangulo si Yang at Allan Lim. (Dindo Matining)