Gordon binara ng mga kapwa senador

Matamlay ang ilang senador sa plano ni Sen. Richard Gordon na muling imbestigahan ng Senado ang Mamasapano massacre.

Katwiran ni Sen. Grace Poe, dating chairperson ng senate committee on public order and dangerous drugs na siyang nag-imbestiga sa naturang isyu noong 16th Congress, nakasampa na sa Ombudsman ang kaso laban kay dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III, dating Philippine National Police (PNP) chief Director General Alan Purisima at dating Special Action Force (SAF) Director Getulio Napeñas kaya’t maaaring gamitin ng tatlo ang dahilan ng ‘subjudice’

“Kahit tawagin pa si President Aquino dito upang mag-testify, pwede nyang sabihin na may kaso na yan kaya hindi na natin pwedeng sagutin ang mga bagay na yan, kaya gusto kong malaman ang mismong pakay din ni Sen. Gordon, although, hindi ako tututol dahil yan ay kanyang prerogatiba bilang chairman ng blue ribbon committee kung gusto n’ya itong dinggin,”paliwanag ni Poe.

Kontra si Gordon sa isinampang kaso ng Ombudsman laban kay dating Pangulong Aquino dahil malabnaw daw ang “usurpation of authority”, bagkus ay “multiple homicide” daw dapat ang ikinaso dahil sa pagkamatay ng 44 SAF members sa operasyon.

Ayon kay Poe, hindi pwedeng kasuhan ng homicide si Aquino dahil hindi naman ito ang pumatay sa Fallen 44.

“Pagdating sa kasong homicide, ang operasyon ng Mamasapano ay isang ligal na operasyon, hindi naman ito iligal, mali lang nga marahil ang mga naging utos at mga desisyon pero ligal ito,” diin ng senadora.

“Pangalawa, ang pumatay sa ating mga SAF officers ay BIFF, hindi naman mga tao ng pangulo, so (ano) ang direct involvement ng pangulo doon sa mga pumatay, halimbawa, hindi naman nya ito ipinag-utos o direktang masasabing kasangkot s’ya,”paglalahad pa ng senadora sa isang programa sa radyo.

Balak naman ni Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III na kausapin si Gordon para linawin ang intensyon nito sa hirit na reopening ng Mamasapano massacre.

“Will talk to Senator Gordon to find out what angle of the incident he wants to probe this time. Because that was already reopened at the request of Senator Enrile before. Hence this will be the third investigation,” ani Pimentel sa isang text message.

Iginiit naman ni Sen. Sonny Angara na dapat isinaalang-alang muna ni Gordon ang resulta ng imbestigasyon ng komite ni Poe bago itinulak ang re-opening ng Mamasapano massacre case.





“Sana i-adopt niya yung findings ng Poe committee,”ani Angara.