Gordon ‘ampalaya’ pa rin kay Wade

HINDI pa rin nakaka-move on si Orlando Magic forward Aaron Gordon sa 2020 Dunk Contest noong Pebrero matapos nitong maglabas ng isang kanta na may title na “9 OUT OF 10,” bilang patama kay NBA legend Dwyane Wade na hurado sa nasabing contest.

Matatandaang hindi nagwagi si Gordon sa Dunk Contest matapos ang desisyon ng tatlong hurado, kabilang si Wade na nagbigay ng siyam na puntos para sa kanyang ginawang dunk.

Sa simula ng music video, nagsalin si Gordon ng wine sa isang baso mula sa isang bote na may nakasulat na “Wade”.

“Knew one day I’d be good and you’d come for me, didn’t know it would make me this hungry,” rap ni Gordon sa kanta.

“See you in the hallway when you say ‘youngin’ ’bout to put on a show,’ didn’t know that was code for ‘you’re about to get rolled.'”

Bumanat naman si Wade sa kanyang tweet bilang tugon kay Gordon.

“He should trademark 9/10. Make some money off of it. That’s free advice that I won’t charge him for it. (You know since I costed him a Mill),” sey ni Wade. (JAT)