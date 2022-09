Goodbye showbiz na: Jaclyn nagdeklara ng giyera vs ex-partner

Ginulat ng award-winning actress na si Jaclyn Jose ang maraming netizen nang i-post niya sa Instagram na magreretiro na sa showbiz.



“I am retiring….marami po salamat….” sabi niya.

Sinundan pa niya ito ng dalawa pang post:

“Masakit but…I know I have to go…..” at “I just sooooo luv Andi and Gwen most and foremost to have come into this.”

Bago ang post ni Jaclyn na siya ay magreretiro na, may isang post siya na tila meron siyang pinagsasabihan na tao. Ito pala ay ang ama ng kanyang bunsong anak na si Gwen.

Mukhang hindi nagustuhan ni Jaclyn ang naging interview nito kaya naglabas ito ng sama ng loob sa kanyang IG.

Ang pinost na photo ng aktres ay tila nakasakay ito ng eroplano.

Heto ang sunud-sunod na post ng aktres:

“Saw an interview of this Kenneth kay Paco, natawa ako at nalungkot…kasi ang tao na ito? Laugh trip talaga…ayoko na sana mag- comment…pero you have done so many wrong…dapat ‘di ka na mag- accept interview…kasi ayan…pagkatapos ko madami pa dadating…i don’t like you! Because of so many things…papatulan talaga kita…kasi ‘di ka dapat tularan…tumakbo ka na lang U.S. at tumahimik…baka ma-deport ka pa…’di ba, Ms. Cartago? ‘Wag na ‘yan…gago ‘yan e!!!! Take it from me tatay yan ng anak ko e.”

“Pls stop!!!!”

“Ayaw nio private call? Public na lang.”

“Are you gonna stop…or fight! Matatalo ka.”

“For me ok …tinago ko anak ko sa U.S. at ayaw niya…degretion nia ‘yun. Nakakausap mo ba anak mo? Hindi! Pati ako nadamay sa kalokohan mo! I will never ever forgive you.”

Mukhang personal ang dahilan nang biglang pagretiro ni Jaclyn sa pag-arte at ito ay may kinalaman sa kanyang pamilya.

Marami ang nagulat at nanghinayang dahil isa si Jaclyn sa pinakamahusay na artista sa telebisyon at pelikula. Marami pa ang gusto siyang makatrabaho kaya hindi pa raw ito puwedeng magretiro.

Huling napanood si Jaclyn sa GMA teleserye na ‘Bolera’. Noong 2016 ay si Jaclyn ang kauna-unahang Filipino actress na mapanalunan ang best actress award sa Cannes International Film Festival para sa pelikulang Ma’ Rosa. (Ruel Mendoza)