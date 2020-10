Goodbye na ang trapik sa EDSA?

Kahit marami sa mga tropapips natin ang walang “wheels,” excited na rin sila tulad ng bossing ng San Miguel Corporation na si Ramon S. Ang, sa gagawing pagbubukas sa Disyembre ng Skyway 3–ang 18 kilometer elevated highway na mag-uugnay sa South at Luzon Expressways.

Ang SMC mga tropapips ang nasa likod ng konstruksiyon ng Skyway 3, na kabilang sa mga proyektong naaprubahan ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, at ipinagpatuloy naman ng kasalukuyang administrasyon ni President Mayor Digong Duterte.

Sabi ni Ang na kilala sa tawag na RSA, magkakaroon ng “soft opening” sa paggamit ng Skyway 3 sa Disyembre at libre itong magagamit ng mga motorista sa loob ng isang buwan. Pero kapag natapos na ang isang buwan, hindi natin alam kung magkano ang magiging “toll” sa kalsadang ito na mula sa Buendia, Makati hanggang Balintawak, NLEX.

Kaya ang mga bibiyahe na manggagaling kunwari sa Quezon City at pupunta sa Tagaytay, puwede na siyang hindi dumaan sa Katipunan o sa EDSA para matumbok ang SLEX. Bukod sa Buendia at NLEX, may access points din mga tropapips sa Skyway 3 sa Plaza Dilao, Nagtahan, Aurora Blvd., Quezon Ave., Sgt. Rivera, at Balintawak.

Kung totoo ang pagtaya na magiging 20 minuto na lang ang biyahe ng SLEX hanggang NLEX mula sa kasalukuyan na hanggang dalawa oras, aba’y hindi na magiging “LDR” o long distance relationship ang mga magdyowa na nasa Quezon City at Las Pinas, o Caloocan at Muntinlupa.

Pero kung gaano kalaki ang magiging epekto ng Skyway 3 para mabawasan ang mga sasakyan na dumadaan sa EDSA, hindi pa natin alam. Ngunit ang mga tropapips natin na mandirigmang sumasakay sa bus sa EDSA, nagdarasal na maraming sasakyan sana ang malagas para mabawasan ang trapik at nang hindi na nauubos ang kanilang mga kuko sa kakangatngat sa pagkainip sa biyahe.

Bukod sa Skyway 3, may iba pang mga proyekto na tapos na, halos tapos na o ginagawa pa para mabawasan ang mga sasakyang dumadaan sa EDSA. Kasama diyan ang Radial Road 10, NLEX-SLEX Connector Road, Katipunan Avenue Extension, Southeast Metro Manila Expressway (C6 Phase 1), Laguna Lake Highway, C5 South Link Expressway, at iba pa. Kabilang din ang mga ginagawang tulay gaya ng Estrella Pantaleon Bridge, JP Rizal-Lopez Jaena Bridge, at iba pa.

Isa rin sa malaking pakinabang sa mga motorista mga tropapips ang Radial Road 10, NLEX-SLEX Connector Road na nagpapabilis din sa biyahe ng mga nasa Quezon City, Caloocan area, patungong Maynila. Kaya lang, dahil marami ang truck na gumagamit sa mga rutang ito na kakabit din sa Skyway 3, inaasahan na lalo pang sisikip ang trapik sa Mindanao Avenue-Smart Connect toll. Kaya dapat gawan din nila ng paraan kung papaano reresolbahin ang problema.

Sa tanda ng EDSA na 1930’s pa lang eh pinapasadahan na ng mga sasakyan, aba’y panahon na talaga para magkaroon ng mga alternatibong daanan ang mga motorista. Sa paglipas naman kasi ng panahon, dumami ang mga sasakyan, pero nasagad na ang pagpapalawak sa EDSA.

Sinasabing nasa halos 300,000 sasakyan lang dapat ang kapasidad ng EDSA, pero ngayon eh umaabot na raw sa 400,000 sasakyan ang dumadaan kaya hindi kataka-takang magmistulang parking lot kung minsan ang EDSA. Isama mo pa ang mga pasaway na driver, lalo na ang mga bus na bumabalagbag sa daan sa pagkuha at pagbaba ng mga pasahero.

Naging mukha na nga problema ng bansa sa trapik ang EDSA, at kasama pa lagi sa listahan ng mga kalsada sa buong mundo na pinakamasikip daanan. Bukod doon, nasisi rin ang trapik sa EDSA sa pagkawala raw ng potensiyal na kita ng bansa na aabot ng hanggang P3 bilyon bawat araw.

Kapag nagmistulang himala na lumuwag ang EDSA dahil sa Skyway 3 at iba pang proyekto, ano naman kaya ang mangyayari sa mga bus at MRT-3? Malulugi kaya ang MRT-3 dahil mas pipiliin siyempre ng mga pasahero ang mas murang pasahe sa bus.

Ang kaso, baka naman kapag lumuwag na ang EDSA eh magkarerahan ulit ang mga pasaway na bus driver sa pagkuha ng pasahero. Baka naman puwedeng ibaba ng MRT-3 ang pamasahe nila para makipagkompitensiya sa bus. Ano nga kaya mga tropapips ang mangyayari? Abangan. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”