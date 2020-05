Good Trip: Handa ka na ba sa buhay after 𝐄𝐂𝐐?

Na-extend ang Enhanced Ccommunity Quaratine tapos na sana noong Abril 30. Pero dahil hindi pa ganap na humupa ang pagkalat ng Covid-19, nagpasya ang pamahalaan na ituloy pa hanggang Mayo 15. Pero saklaw lamang ang Metro Manila, Central Luzon (except Aurora), Calabarzon, mga probinsiya ng Pangasinan, Benguet, Iloilo, Cebu, at mga lungsod ng Bacolod at Davao.

Pitong linggo na ang ECQ mula ng Marso 15. Marami na ang nasanay sa pamumuhay sa loob ng lockdown, kahit nahirapan sa umpisa. Bukod sa pananatili sa bahay, natutunan na rin natin ang pagta-trabaho sa bahay o work-from-home. Hindi na rin tayo naninibago sa pagsusuot ng mask, at natanggap na natin ang konsepto ng social distancing.

Pagdating ng araw na wala ng ECQ, maninibago naman tayo sa buhay na walang ECQ. Aabutin daw ng isang taon bago matuklasan ang bakuna laban sa Covid-19. Sa pag-alis ng ECQ, kailangan ng adjustment at pagbabago para sa tinatawag na โ€œnew normalโ€.

Maganda ang paghahanda na ginagawa ng Taguig City government para sa buhay pagkatapos ng ECQ. Inilunsad nito ang programang tinawag na TORCH (Taguig Online Resources and Community Hub). Kasama ng nasabing programang paghahanda sa new normal ang mga training para sa mga guro, open campus para sa professionals, online resource hub ng senior citizens, paghahanda ng mga SME para sa normalisasyon at government information portal. Magkaroon sana ng ganitong paghahanda ang iba pang mga bayan.

๐‚๐ฒ๐›๐ž๐ซ๐ฅ๐š๐›@๐‡๐จ๐ฆ๐ž: Bibigyan ng training ang 4,500 public school teachers at 1,000 private school teachers para magturo sa pamamagitan ng internet at sa paggawa ng mga online learning tools.

Gamit ang Cyberlab@Home, puedeng gumawa ng online classes ang mga teachers. Malaking tulong eto para bawasan ang pagsisikip ng mga estudyante sa mga silid-paaralan.

Magtatagal ng isang buwan ang training ng mga guro, habang nasa bahay gamit ang desktop, laptop, tablet o smartphones.

๐“๐„๐‚๐“๐Ž๐‚ (๐“๐ซ๐š๐ข๐ง๐ข๐ง๐ ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐‚๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐“๐š๐ ๐ฎ๐ข๐ ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐‚๐š๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ฌ): Training ito para sa mga entrepreneurs, business aspirants, at workers na gustong ng bagong kaalaman.

Katulong ang Skillsoft, isang international group na nagbibigay ng online training, may higit 250 kurso, mula sa accounting pati Photoshop, ang puedeng pag-aralan.

Online Senior Citizen Center and Resources (OSCAR): Dahil hindi makapunta sa Cener for the Elderly, ginawang online ang mga serbisyo para sa kanila. Sa OSCAR, maaring humingi ng serbisyo o gumamit ng mga health programs ang 68,000 na rehistradong senior citizens ng Taguig.

Binigyan din sila ng isang buwan free subscription ng libreng sine gamit ang OSCAR portal. Meron din Telemedicine kung saan puwedeng magkonsulta sa health professional gamit ang internet o telepono.

๐“๐š๐ ๐ฎ๐ข๐ ๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ฅ (๐“๐Ž๐): Dito ang access sa mga information at services ng bayan nang walang physical contact. Nandito ang online self-assessment testing, web-based channel TaguigTV at I Love Taguig Facebook page, website Taguig Information Portal at ang Telemedicine.

Open for Business (OFB) Taguig: Eto naman ang para sa mga may-ari ng negosyo para mag-adjust pagkatapos ECQ. May mga online seminars o webinars para sa kanila. May mga magtuturo kung papaano magiging maayos ang muling pagbubukas ng mga negosyo pagkatapos alisin ang ECQ.