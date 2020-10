Gonzaga hindi pa magreretiro

KAHIT matagal na sa larangan ng volleyball si Jovelyn Gonzaga, tuloy pa rin ito at hindi papaawat sa laro.

Kwento nito sa Sports Page, nasa ‘prime era’ pa siya at sobrang dedicated sa piniling karera kaya wala pa sa radar nito ang retirement.

“Kapag sobrang passionate ka sa laro, kapag sobrang dedicated ka sa laro, alam mong no one can stop you. Sa edad ko, wala pang makakapigil sa akin ngayon,” pahayag ng 28-anyos na balibolista ng Cignal HS Spikers.

Basta’t andun aniya ang dedikasyon, kumpiyansa itong magagawa pa rin niya ang lahat ng makakaya.

“As long as nandiyan ‘yung commitment ko sa team ko at sa sarili ko, feeling ko I can still perform at my best,” dagdag pa nito. (Aivan Episcope)