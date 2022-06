Gonzaga balik sa Bolts 3×3

Kumpleto na ang original lineup ng Meralco sa third leg ng PBA 3×3 third conference sa balik ni Tonino Gonzaga.

Wala si Gonzaga sa second leg pero nagkampeon ang Bolts.

Magkakasama na muli sina Gonzaga, Joseph Sedurifa, Dexter Maiquez at Alfred Batino na hahabol sa fourth overall leg title.

Balik din sa Robinsons Magnolia ang two-day game umpisa ngayong Lunes ng umaga.

Sinalo ng Purefoods TJ Titans si Marvin Hayes mula Limitless, binalik ng San Miguel si guard Jeff Manday.

Pasok din si Lervin Flores sa TNT para kay Samboy de Leon. Dinagdag ng Appmasters si Daryl Louie Pascual, kinuha ng Master Sardines si Thomas Torres.

Nasa Pool A ang Meralco, Limitless, NorthPort at Zamboanga Valientes, sa Pool B ang Cavitex, Tropang Giga at SMB, Pool C ang Ginebra, Platinum Karaoke, Pioneer Pro Tibay at Sista Super Sealers, at Terrafirma, Purefoods, Master Sardines sa Pool D. (Vladi Eduarte)