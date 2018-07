Gong Yoo, Sharon magsasama sa concert

Patuloy pa rin na kinababaliwan ni Sharon Cuneta ang Korean Star na si Gong Yoo. Mereseng pagalitan siya ni Senator Kiko Pangilinan. Balita ko may producer na nag-aayos para mag-concert si Gong Yoo rito sa Pilipinas.

And guess what? Magsasama sila ni Megastar sa isang concert sa Big Dome soon. I am sure excited si Mega kapag nalaman niya ito. Sana matuloy.

Alden inuulan ng mga biyaya

Kung may mga nagnenega sa costume ni Alden sa Victor Magtanggol, marami rin ang pumupuri lalo na sa Twitter page ng GMA kung saan sila nagko-comment.

Bagay na bagay raw sa Pambansang Bae na astig na astig ang tingin nila. Kaya huwag na raw pansinin ang mga nagnenega at nagpapansin lang daw mga iyan.

Anyway, magandang mensahe ang natanggap ni Alden kahapon. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pangunguna ng latest single niya na ‘I will Be Here’ sa pagiging number one sa ITunes. Marami ang bumibili at sa iba pang outlet. (Joe Barrameda)

Nanay ni John Lloyd titira muna sa Cebu para sa baby ni Ellen

Hindi dapat ikasama ng loob ng mga fan ni John Lloyd Cruz na hindi ito nagpaparamdam sa kung ano man ang balita sa kanila ni Ellen Adarna. Eh, kahit ang mga super close friend ni Lloydie na naka-base sa Amerika ay hindi rin sinasagot ni John Lloyd, ha. Ilan beses na rin kaming nag-text sa kanya ay wala rin siyang reply maski noong birthday niya.

Pero mukhang okay naman sila at sabi nga ay nanganak na si Ellen. Balita ko ay nasa Cebu na ang mommy ni Lloydie ngayon at sigurado ako na excited yun na makita ang apo niya.

I am sure maraming funds si Lloydie to sustain their expenses at afford niyang hindi magtrabaho for the meantime.