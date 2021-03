Gomez naghari sa One Pocket

TINUMBOK ni Pinoy cue artist Roberto Gomez ang korona sa One Pocket Division ng 2021 Midwest Open Billiards Championship na ginanap sa Michael’s Billiards sa Fairfield sa Ohio, USA.

Nakaraan lamang ay nasilo ni former world champion Dennis Orcollo ang titulo sa naganap na Midwest Open Billiards Championship-Banks Ring Game.

Nasikwat ni 2007 WPA World Nine-Ball Championship runner up Gomez ang unang kampeonato ngayong taon matapos nitong pasadsarin sa finals si Louis Demarco, 3-2, ng Amerika.

Hinamig ni 42-year-old Gomez ang $4,750 premyo habang nagkasya naman si Demarco sa $2,390 konsolasyon.

“Midwest Open One Pocket Championship winner again? I think I need to stop rotation and start a new career,” post ni Gomez sa kanyang social media.

Sumulong sa championship round si Gomez nang kalusin nito sa semifinals ng winners’ bracket si Orcollo.

Ang ibang biktima ni Gomez ay sina Ryan Williams sa first round, Alan Pham sa second round, John Brumback sa third round, Leo Kincannon sa fourth round at Justin Hall sa quarterfinals.

Samantala, kinubra ni Orcollo ang fourth place prize na $1,100, yumuko siya kay Omar Aishaheen sa losers’ column. (Elech Dawa)

tps://www.youtube.com/watch?…

ht