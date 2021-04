Gomez kumpiyansang may fencer sa Olympics

UMAASA si Philippine Fencing Association Inc. president Richard ‘Goma’ Gomez na makapaggpapasiklab ang national team sa Olympic qualifying tournament sa Tashkent, Uzbekistan upang may makatungtong sa 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo, Japan nan a-move lang sa parating na July 23-August 8.

Sasabak ang PH squad na lagpas dalawang buwang nag Ormoc City training camp bubble, sa Asian Olympic Qualifying Tournament sa April 25-26.

“Lahat ng players natin na pupunta for Tashkent, lahat sila naghanda talaga and they’ll try their best na makapag-perform silang mabuti. Ang laro kasi ng fencing, minsan ‘pag maganda talaga ang gising mo, maganda ang galaw mo, posibleng makakuha ka ng Olympic slot,” wika ni Gomez sa TOPS Usapang Sports on Air Sabado.

Dinagdag pa ng Ormoc City Mayor at PH Olympic Committee second vice president, “So that’s what we are praying for na pagdating nilang lahat sa Tashkent, the day of their competition, I’m hoping na makalaro silang mabuti. Matagal na tayong walang pinapadalang fencers sa Olympics and I’m hoping na this time meron na tayong mapadala from this batch.”

Positibo rin si 2019 PH Southeast Asian Games gold medalist Jylyn Nicanor sa kanyang tsansa lalo’t suportado ang team ni Gomez at ng Philippine Sports Commission.

“Dito po sa Olympic qualifying, katulad po ng sinabi nina coach Amat (Rolando Canlas) na lahat naman po kami nag-training para paghandaan po namin ang mga darating na competition. Feeling ko naman po magiging okay naman po ang magiging resulta. Hindi rin naman po kami pinapabayaan ni Mayor (Gomez) at PSC sa suporta. Kaya feeling ko po maganda talaga yung magiging resulta,” lahad ni Nicanor sa talakayang hatid ng PSC, PAGCOR at GAB.

Ayon naman kay 2019 SEA SEA Gamesbronze winner Noelito Jose Jr: “Gusto po talaga naming mag-qualify, mga coach po namin, mga teammate po namin. If hindi po kami lahat anim maka-qualify, at least po meron po talagang makalusot para sa Olympics.”

Lilipad pa-Uzbekistan ang koponan sa Miyerkoles. (Janiel Abby Toralba)