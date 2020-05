Gomez butata sa Balik Probinsya

Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga local government unit na haharang sa pag-uwi ng mga overseas Filipino worker (OFW) kasunod ng paglabas ng hinaing ni Ormoc City Mayor Richard Gomez dahil sa hindi umano pagsunod ng ilang ahensya ng pamahalaan sa protocol nang iuwi sa kanila ang ilang residente.

“Do not impede it. Do not obstruct the movement of people because you run the risk of getting sued criminally,” sabi ng pangulot.

Sinabi rin ng pangulo na bagama’t inirerespeto nito ang health protocol na pinatutupad ng mga LGU, inatasan pa rin nito na humingi muna sila ng permiso mula sa Inter-Agency Task Force bago magpatupad ng COVID-related restriction.

Kaugnay nito, pipilitin umano ng pamahalaan na mapauwi na sa kanilang mga lalawigan ang 24,000 OFW na stranded sa mga quarantine facility. Sa susunod umano kasing 45 araw, may darating pang mahigit 40,000 na OFW sa bansa.

Sinabi naman ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, na ang mga pauuwiing OFW ay pawang sumailalim na sa testing at may sertipiko na dumaan sa quarantine.

Nais rin umano ng pangulo na magkaroon ng koordinasyon sa mga LGU para sa Balik Probinsya program upang makapaghanda ng susundo at malaman ang mga pangalan ng uuwi.

“Nagkausap kami ni Mayor Gomez Lunes ng gabi, umabot nga mga past midnight na. Part of the concern is iyung may dumating sa Leyte. Kulang talaga ang naging panahon and sinabi niya na we should give notice sa LGUs, three days sana, kasi paghahandaan nila iyan,” sabi ni Año.

Kahapon, sinabi ng alkalde na tatanggapin naman umano nila ang mga uuwing OFW at mga residente sa ilalim ng programa ng pamalahaan pero kailangan umanong dumaan sa health protocol. (Prince Golez/ Juliet de Loza-Cudia)