Goma pabor sa 100% foreign ownership ng kompanya

Pabor si Leyte Rep. Richard Gomez na amiyendahan ang 1987 Constitution upang mapayagan umano ang 100% ownership ng mga kompanya sa bansa.

“‘Yung Charter-Change hindi lang ‘yung pinag-uusap doon eh ‘yung term extension. Kasi people are very allergic to that. There are different provisions na puwede nating galawin sa Constitution natin and for me it is really the economic provisions kasi gusto ko magkaroon ng trabaho ‘yung mga tao,” sabi ni Gomez sa panayam ng ABS-CBN News Channel.

Binigyan-diin ni Gomez ang kahalagahan na mayroong pumasok na puhunan sa bansa na lilikha ng trabaho.

“Kami na mga politiko…. we always campaign o sige ‘pag nanalo kami bibigyan namin kayo ng trabaho tatrabahuhin namin na lahat kayo dito employed. Pero once nakaupo ka na sasabihin mo nasan ‘yung trabaho na ipina-promise natin sa tao? It is not there so we have to bring them in,” dagdag pa ni Gomez. (Billy Begas)