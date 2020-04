Goma-Lucy, Kiko-Shawie, Juday-Ryan pabonggahan ng wedding anniversary

Kanya-kanyang eksena sa pagce-celebrate ng wedding anniversary ang mga celebrity ngayong panahon ng COVID-19. Hindi pumayag ang mga sikat na personalidad sa showbiz na hindi maiparamdam sa kani-kanilang mga asawa ang pasasalamat sa masayang samahan nila sa paglipas ng mga taon.

Sina Ormoc Mayor Richard Gomez at Ormoc Rep Lucy Torres, nagtanim ng puno para sa kanilang 22nd wedding celebration.

“Today, we marked our 22nd anniversary by planting a beautiful Dita tree. It is an evergreen, just like my love for you @lucytgomez. Thank you for being my guiding light,” sabi ni Goma.

Isang dinner sa labas ng bahay ang sinet-up ni Judy Ann Santos bilang selebrasyon sa 11th wedding anniversary nila ni Ryan Agoncillo.

“Yes!!!! Nakakain kami sa labas ng bahay! Happy 11th my love.”

Sa halip na mabangong bulaklak, chicharon bulaklak ang iniregalo ni Sen. Kiko Pangilinan kay Sharon Cuneta sa kanilang 24th wedding anniversary.

Ipinoste ni Sharon ang regalo sa kanya ng asawa na may dedikasyon pa.

Naaliw si Sharon sa ibinigay sa kanya ni Sen, Kiko na itinuring nyang “best gift” kaysa sa bouquet of flowers.

***

IG ni Denise Laurel ninakaw ng afam

Biglang nag-panic si Denise Laurel dahil na-hacked ang kanyang social media account. Ayon sa kuwento niya, nataranta siya nang makita niya ang sariling Instagram account na Turkish ang mga nakasulat na salita.

Nagpasalamat si Denise sa kanyang mga fan dahil tinuruan siya kung paano mababawi ang sariling account. Nagawang palitan ni Denise ang password ng IG nya kaya naibalik sa kanya ang account.

Kaya nagbigay ng babala si Denise sa kanyang mga follower na bantayan mabuti ang kanilang mga IG account.

***

Ina, Rufa Mae nagpaseksihan sa IG

Dahil sa kasabikang makalabas at makapag-beach muli, naghubad sa social media sina Rufa Mae Quinto at Ina Raymundo. Tatlong magkakasunod na larawan nang nakabikini ang pinoste ni Rufa Mae sa kanyang Instagram para iparamdam ang pagkasabik niyang muling magpaaraw at magpa-tan uli ng kanyang balat.

Sey ng sexy comedian, pumuti na nang husto ang kanyang complexion dahil hindi siya naarawan at hindi siya nakakapag-beach dahil sa pandemic.

Kasalukuyang nasa San Francisco pa rin ang aktres kasama ang kanyang anak, sa piling ng Fil-Am husband nya.

Kahit wala sa swimming pool, nagsuot ng asymmetrical white swimsuit si Ina at nagsasayaw sa video na pinoste nya sa Instagram.

Umabot na sa 44 days ng lockdown si Ina at marahil sa pagnanais nitong makapag-beach uli, kahit wala namang tubig nagsuot ito ng swimsuit at malanding umindak.

Maaring bukod sa pagkasabik nitong mag-swimming, gusto ring ipanglandakan ni Ina ang kaseksihan na hindi nagbago sa ECQ.

Anyway, parehong sexy sa kanilang mga post ang dalawa at walang nabago sa kanilang mga pigura.