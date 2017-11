Goma hindi interesado sa pera ni Mayor Osmeña

Binawi ni Cebu City City Mayor Tomas Osmeña ang P12 milyong tulong pinansyal na ibinigay nito sa mga biktima ng lindol sa Ormoc City at ilang bayan sa Surigao del Norte province dahil umano sa kawalan ng interes sa kanilang ipinaabot na tulong.

Sa halip, ibibigay na lang ni Osmeña ang nasabing financial assistance sa mga pamilya ng sundalo na nasawi at nakipaglaban sa limang buwang digmaan sa Marawi City.

“I am canceling the project because they are not interested. They are not doing anything. They don’t appreciate our money; never mind,” sabi pa ni Mayor Osmena.

Nauna rito, nagbigay ang Cebu City ng P10 milyon sa Ormoc City kung saan Mayor si Richard ‘Goma’ Gomez at P2 mil­yon sa San Francisco town sa Surigao del Norte nang salantahin ng lindol noong Agosto 23 at Feb. 10, alinsunod sa dalawang magkahiwalay na resolusyon.

Gayunman, labis umanong nainsulto si Osmeña dahil sa kawalan ng interest ng pamahalaang Lungsod ng Ormoc na iproseso ang mga papeles at dokumento para mailipat sa kanila ang nasabing tulong pinansyal.

“I am taking this as an insult. We are tr­ying to be nice to them. We are trying to assist them. We’ve always helped Ormoc during their flooding years ago. We are not appreciated. Ayaw na lang,” dagdag na pahayag ni Mayor Osmeña.