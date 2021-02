Goma binokya ng DBM sa Bayanihan 2

Siniwalat ni Ormoc City, Leyte Mayor Richard Gomez na ni isang kusing ay walang nakuhang tulong ang kanilang lugar mula sa ‘Bayanihan to Recover as One Act’ o Bayanihan 2.

Sa panayam ng Balitaan at Kumustahan sa Politiko Live, sinabi ni Goma na isa sila sa mga unang local government unit na nag-request ng tulong mula sa Department of Budget and Management (DBM), ngunit aniya’y wala silang natanggap na ayudang pinansyal.

“’Yung Bayanihan 2 nga na dapat para sa mga LGU, wala nga kaming nakuha kahit singko,” sambit ng actor/politician.

“Sinasabi ng DBM naibigay na daw nila. Eh nung pinadala niyo ‘yung circular sa amin, kami ‘yung mga isa sa unang sumulat sa inyo at nag-request,” saad ni Gomez.

Aniya pa, mas maayos ang sistema noon sa Bayanihan 1 kung saan binigay agad ang isang buwang Internal Revenue Allotment (IRA) share sa mga LGU na kanila agad nadagdag sa kanilang pondo.

“Bayanihan 2, naging discretion na nila kung ano ‘yung aaprubahan nila sa ni-request mo. Ang problema is when we requested it… marami sa amin ang hindi talaga nabigyan,” lahad pa ng alkalde.

“Balewala ‘yung Bayanihan 2. As in wala talagang dumating,” aniya pa.

Nang manghingi naman siya ng eksplenasyon kung saan napunta ang budget, wala umanong malinaw na dahilan ang DBM.

“Noong nag-usap kami sa telepono ni [DBM] Asec. [Kim] De Leon, parang in short, wala na, ubos na [yung pondo]. Wala tayong magagawa kasi sila nga ‘yung humahawak ng budget. (Ray Mark Patriarca)