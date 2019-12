Gold medalist na nagsapatos ng bandage inulan ng grasya

Napukaw ang atensiyon­ ni Titan co-founder­ Jeffrey Cariaso­ sa 11-anyos na runner na gumamit ng gasa para maging sapatos niya sa pagsali sa Iloilo School Sports Council Meet.

Hindi naging hadlang kay Rhea Bullos ng Balasan, Iloilo ang kanyang ‘improvised shoes’ para makapag-uwi ng tatlong gintong medalya sa 400 meter, 800 meter at 1500 meter run.

Kaya naman dumulog sa social media ang Alaska Aces head coach para mahanap si Bullos para tulungan ang bata.

“Help me connect with her please,” tweet ni Cariaso.

Isang Joshua Enriquez­ ang nag-reply kay Cariaso na nagsabing may kontak siya kay Rhea.

Sa update tweet ni Cariaso, nakausap na niya si Rhea at ang adviser nito.

“Thanks for the post. I was able to speak to Rhea and her adviser this morning. Thanks to those who messaged me also with her contact number,” ani Cariaso.

Maliban kay Cariaso­ ay marami pang nagka-interes na tulungan­ ang bagets dahil sa ipinakita niyang dedikasyon sa pagsabak­ sa marathon sa kabila ng kawalan ng sapat­ na gamit. (Issa ­Santiago)