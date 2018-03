Gokongwei ng Cebu Pacific nahiya, isosoli ang ‘ninakaw’ na P250M

Ready at maaari nang kunin ayon sa pamunuan ng Cebu Pacific na pag-aari ng business tycoon na si Lance Gokongwei ang refund ng mga pasaherong hindi nakabiyahe na kanilang nasingil sa terminal fee.

Sa kabuuan ay nasa P250 milyon ang kaila­ngang i-refund ng Cebu Pacific.

“We collected on behalf of government, this is not our money and that is clear to us. One of the limitations is when people buy tickets, it’s through many means: Credit card is easier to return. ‘Yung iba sa travel agent, ‘yung iba, bayad ng cash,” ayon kay Alexander Lao, CebGO president at CEO ng Cebu Pacific .

Sinabi pa ni Lao na sa kabuuang koleksyon nila sa terminal fee na P9.2 bilyon ay P250 milyon na lamang ang hindi nila naisosoli.

“According to the MOA (memorandum of agreement) the requirement for reporting is ­really just base on flown passengers. We stated that we have collected around… since the start combine na po ang domestic at international we have collected already P9.2B roughly we have remitted to MIAA roughly around P8.6B may balanse po na naiwan na P594M out of that ‘yung P344M,” dagdag nito.

Nauna rito ay binakbakan ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang Cebu Pacific at iginiit na ibalik ng airline ang refund.

“Kasi ‘pag hahawakan niyo ‘yan hindi na ni-refund ng pasahero dapat i-turnover niyo sa government dahil pagkahindi puwede ka nang i-charge ng plunder. Kasi pera ng gobyerno ‘yan ninanakaw mo… So kailangan i-remit niyo ‘yan doon sa gobyerno,” giit ni Alvarez

Hindi naman agad kinagat ng ibang mam­babatas ang pahayag ng Cebu Pac at Philippine Airlines (PAL) na pag-refund ng terminal fee.

“Let’s wait for them to walk the talk. Baka PR (press release) lang ‘yan. Pero sa aktuwal ganoon pa rin or mas malala,” komento ni Anakpawis Rep. Ariel Casilao sa pahayag ng PAL at Cebu Pacific.

“Dapat lang na ibalik nila ‘yan dahil hindi naman sa kanila ‘yan. Hinahawakan lang naman nila ‘yang perang ‘yan para sa MIAA (Manila International Airport Authority) at kung hindi nagamit ng pasahero dahil kanselado flight o hindi sumakay dapat lang na ibalik dahil hindi naman ginamit ng pasahero,” ayon naman kay Ako Bicol Rep. Rodel Batocabe.