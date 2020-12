Gohing tinulungan mga magsasaka

Todo ang tulong sa local farmers ni Premier Volleyball League (PVL) star Melissa Gohing ng Motolite Powerbuilders.

Ang kakulangan sa transportasyon at ilan pang balakid ngayong may pandemiyang Covid-19, ang nagpapahirap sa mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga inaning produkto.

Kaya naman sa social media, nanawagan Linggo ang 29-anyos, may taas na 5-3 at tubong Bacolod na beteranang balibolista para sa mga nagpapakain sa mga tao.

“The pandemic shouldn’t stop us from helping out our fellow Filipinos! I hope you take time to watch this video,” sey ng dalaga sa Instagram.

Pinangwakas ni Gohing, “Let us help in any way we can. Little things make big things happen.” (Janiel Abby Toralba)