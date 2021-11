Gohing kinarir tennis

HINDI muna bola ng volleyball ang pinagkaabalahan ni volleyball stalwart Melissa Gohing-Nacino kundi ang sport na tennis.

Kinakarir ng sikat na balibolista ang nasabing sport kung saan ipinasilip pa nito ang kanyang abs suot ang isang tennis outfit.

“Making it a habit to try & disover new things.” tweet ni Gohing-Nacino. “Because of this pandemic, my husband and I learned the basics of Tennis.”

Magugunita na huling lumaban si Gohing-Nacino sa Premier Volleyball League noong 2019. (Janiel Abby Toralba)