Gohing, dyowa ‘nilalanggam’

NAG-UUMAPAW sa kilig ang Instagram video na ipinost ni Motolite libero Melissa Gohing kasama ang kanyang boyfriend na si actor Rocco Nacino.

Sa kanyang ipinost na video, ibinahagi ng volleybelle ang kanilang travel moments kasama ang beteranong aktor.

“The best travel buddy I could ever ask for. #GohingPlacesWithNacino,” mensahe ni Gohing.

Tumugon naman si Rocco sa comment section at nasabing “Can’t wait for this pandemic to be over. Beach trip soon please! ️ forever travel buddy:)”. (JAToralba)