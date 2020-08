Gohing aktibo sa bahay

KAGAYA ng karamihan, pagwo-workout sa loob ng bahay ang isa sa paraan ng mga atleta upang mapanatili ang kanilang malusog na pangangatawan ngayon habang may pandemya.

Isa na rito si Premier Volleyball League (PVL) star Melissa Gohing na nananatiling aktibo upang pagpawisan at mapanatili ang kanyang kondisyon kapag nagbukas na ang ikaapat na edisyon ng liga sa taong ito.

Ipinasilip ng Motolite Power Builders veteran librero sa kanyang Instagram video nitong Linggo ang kanyang pagtakbo sa treadmill.

Sey ni Gohing, “Everything counts. Every workout. Every meal. Every hour of sleep. It adds up. Stay consistent. Keep pushing. Things will get better soon, Melissa”. (Janiel Abby Toralba)