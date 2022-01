Gobyernong mapagkakatiwalaan

Naaalala n’yo ang panahong kapag may tumamang kalamidad sa Pilipinas, halos mag-unahan ang iba’t ibang bansa na magparating ng tulong?

Parang antagal na ng mga araw na ‘yun. Kung mapapansin ninyo, kina Bagyong Odette at sa mga nauna pang kalamidad nitong mga nagdaang taon, matamlay at bibihira ang dumadating na tulong. Malinaw din ang dahilan, kaya di natin masisi: Hindi kasi sigurado ang mga tutulong kung talagang mapupunta sa mga nangangailangan ang ayuda at donasyon nila. Dahil dito, ngayon higit kailanman, nalalagay tayo sa sitwasyon na mga Pilipino na lang talaga ang makakatulong sa kapwa Pilipino. Kanya-kanyang pagkilos, kanya-kanyang ambagan sa anumang paraang makakaya.

Ito mismo ang pinakita ng opisina ni VP Leni Robredo, at ng napakaraming volunteers na tumugon sa kanyang panawagan. Hindi pa tapos mag-landfall, organisado na ang relief operations para sa Visayas at Mindanao. Sa loob ng halos dalawang linggo, higit P33 milyon ang nalikom na pera para matulungan ang nasalanta ni Odette, bukod pa sa libu-libong food packs, container ng tubig, bigas, hygiene kit, temporary shelter materials, at first aid kits na bigay ng Kakampinks — na sila rin ang nagrepack, nagbuhat, at nagdistribute sa ating mga kababayan. Alam nating hindi nito agad-agad na maibabalik sa dati ang buhay ng mga apektado, pero nakatitiyak pa rin tayong kahit papaano, malaking tulong ito sa kanilang muling pagbangon.

Papasok na ang bagong taon, isang pagkakataon na naman para muling magsimula matapos ang napakatagal na pagdurusa dahil sa pandemya, mga kalamidad, at palpak na pinuno. At tulad ng nangyari sa bagyong Odette, isa’t isa rin ang ating aasahan para malampasan ang mga hamong ito: Election year ang 2022, kaya nasa ating mga kamay kung anong magiging hitsura ng bagong simula na ito.

Nawa’y magawa natin ang tamang pagpili para maibalik natin ang gobyernong talagang mapagkakatiwalaan, hindi lang ng mga Pilipino kundi pati ng pandaigdigang komunidad ng mga bansa. Sa pagpili ng matino at mahusay na pamunuan, masisigurong hindi na natin kailangan pang asahan ang isa’t isa lamang, kundi ang mismong pamahalaang nanumpaang aarugain ang mismong bayan.