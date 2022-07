Gobyerno tumiba sa bagsak piso, taas inflation

Hindi ginalaw ng Development Budget Coordination Committee ang programa ng pananalapi at ang tinatawag na fiscal program kahit lumalago ang koleksiyon sa tuwing humihina ang piso at bumibilis ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin.

Ayon sa datos ng Department of Budget, P9.7 bilyon dapat ang madagdag sa koleksyon ng pamahalaan kung mas mababa ang halaga ng palitan ng piso laban sa dolyar kaysa sa ginamit nitong halaga ng binalangkas ang budget.

Nasa P24.7 bilyon naman ang ikalalaki ng koleksiyon ng pamahalaan kung tataas ng 1% ang inflation rate kaysa sa assumption sa budget.

Noong May 24, 2022, ang assumption na palitan ng piso sa dolyar ay P51 to P53 at ang assumption sa inflation ay 3.7%-4.7%.

Noong unang binalangkas ang 2022 budget ay P48-P53 ang palitan at ang inflation na tinitignan ay 2-4% pero sa eeting ng economic team noong July 8, 2022 ay 4.5-5.5% na ang inflation at ang peso-dollar rate ay P51-P53.

Pero nitong Hunyo ay umabot na sa 6.1% ang inflation samantalang bumagsak na sa P56 ang palitan ng piso nitong nakaraang linggo.

Ayon sa Department of Finance ay P3.3 trilyon pa rin ang inaasahang koleksiyon ng pamahalaan mula sa buwis, taripa, at iba pang fees and charges at P4.95 trilyon pa rin ang magiging gastusin na nakatala na sa inaprubahan ng Kongreso na General Appropriations Act na mas kilala bilang budget ng pamahalaan. (Eileen Mencias)