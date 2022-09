Gobyerno pinakilos sa P840B investment ng Indonesia, Singapore

Kumpyansa si Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte na agad kikilos ang gobyerno upang matupad ang mga pangakong investment na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Indonesia at Singapore kamakailan.

Pinuri ni Villafuerte ang ‘highly rewarding’ na biyahe ni Marcos kung saan nakakuha ito ng mahigit $15 bilyon (tinatayang P839.7 bilyon) investment pledge.

“The better-than-expected outcome of the President’s debut trips abroad has spruced up his standing on the global stage as our 17th head of state,” sabi ni Villafuerte, pangulo ng National Unity Party, ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kongreso.

Ang matagumpay na biyahe ay hudyat umano ng pagtupad ni Marcos sa kanyang ipinangako sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA) na magdala ng dayuhang mamumuhunan upang makalikha ng dagdag na trabaho at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. (Billy Begas)