Gobyerno P640M monthly kita sa e-sabong

Kumikita ang gobyerno ng P640 million kada buwan sa e-sabong kaya hindi ipinaitigil ang operas­yon nito.

Sa regular Talk to the People, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ito ang dahilan kaya hindi niya ipinatigil ang e-sabong sa kabila ng panawagan ng ilang mambabatas at ilang sektor.

Sinabi ng pangulo na sa loob ng isang taon ay bilyon-bilyong piso ang kinikita ng gobyerno sa e-sabong na hindi kayang pulutin ng gobyerno.

Maski aniya sa kinokolektang buwis ay hindi kayang pantayan ang ganito kalaking buwis mula sa e-sabong.

“I’ll make it public now, it’s P640 million a month. And in a year’s time, it’s billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng ganon na kadali na siguro?” anang pangulo.

Dahil sa nararanasang COVID pandemic ay halos masaid umano ang pera ng gobyerno kaya isa ang buwis mula sa e-sabong sa mga pinagkukunan ngayon ng pondo ng gobyerno para matustusan ang mga serbisyo at programa para sa publiko. (Aileen Taliping)