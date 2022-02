Gobyerno naghahanda na para sa new normal

Naghahanda na ang gobyerno para sa transisyon sa new normal matapos ang halos dalawang taong naranasang pandemya ng COVID-19.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na unti-unti ang gagawing pagbabalik-normal hanggang sa makondisyon ang mindset ng publiko.

“Government is now preparing, hindi lamang po para sa komunidad kung hindi para po sa pangkalahatan, pati po mga establishments natin, we are preparing para maging safe spaces po sila para po sa ating mga kababayan. So, lahat po iyan ay pini-prepare ng ating national government and slowly,” ani Vergeire.

Pero kahit aniya naghahanda na para sa transition, sinabi ni Vergeire na kailangan pa ring sundin ang safety protocols para makasigurong ligtas pa rin sa peligro.

Umaasa aniya ang gobyerno na magtuloy-tuloy na ang paghupa ng COVID contamination para magtuloy-tuloy na ang pagbangon ng bansa laban sa pandemya.

“Pero, hindi po porke na magta-transition tayo sa new normal ay mawawala na iyong ating safety protocols na palagian pa rin tayong susunod sa minimum public health standards – we still wear mask, we still do physical distancing, always washing our hands at hindi pa rin po tayo pupunta sana, iiwas sa mga matataong lugar and siguraduhin lagi may adequate ventilation iyong pupuntahan,” dagdag ni Vergeire.