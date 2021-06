Gobyerno nabola sa face mask, shield policy – Sotto

“Sinong genius ang nambola sa gobyerno?”

Ito ang tanong ni Senate President Vicente Sotto III matapos makita ang report ng Department of Health (DOH) na isinumite sa Senador na nagpapakitang walang bansa sa mundo, maliban sa Pilipinas ang nagmamandato sa mga mamamayan na gumamit ng parehong face masks at shield.

“It’s confirmed even from DOH records, no other country mandates the use of face shields on top of masks. It’s either or!” tweet ni Sotto noong Martes.

“Sinong genius ang nambola sa gobyerno?” sabi nito sa kanyang mensahe sa mga reporter.

“So, saan o sinong expert may sabi na dapat sabay?” tanong ni Sotto. (Dindo Matining)