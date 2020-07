Gobyerno may pera nagtitipid lang – NEDA

Hindi kulang ang pera ng pamahalaan ngunit minamabuti lang ng administrasyong Duterte na tipirin ito dahil walang makapagsasabi kung kailan mawawala ang pandemya.

“We don’t have any lack of cash,” sabi ni National Economic and Development Authority officer in charge Karl Kendrick Chua sa panayam sa CNN Philippines.

Aniya, dahil nagtaas ng buwis ang pamahalaan nitong mga nakaraang taon kaya marami itong naipon at madali itong nakauutang sa mga dayuhan. Dating opisyal ng Department of Finance si Chua at siya ang nagsulong sa mga programa sa buwis ng administrasyong Duterte.

Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) umabot na sa $6.84 bilyon o P342 bilyon na ang inutang ng administrasyong Duterte sa mga dayuhan mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito, halos doble ng $3.8 bilyon o P190 bilyong utang nung first half ng 2019.