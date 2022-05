Gobyerno doble-kayod sa mataas na inflation

Magdodoble-kayod ang gobyerno para matugunan ang epekto ng mataas na inflation at mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa.

Inihayag ito ng Palasyo sa harap ng naitalang 4.9% na inflation nitong buwan ng Abril.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Martin Andanar na hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon para matugunan ang mga ganitong problema na direktang nakakaapekto sa mamamayan.

“We shall work double time to address the socioeconomic concerns of our people while taking high prices and goods and commodities,” ani Andanar.

Nauna rito, sinabi ni Bangko Sentral of the Philippines (BSP) governor Benjamin Diokno na ang 4.9% inflation na itinala nitong Abril ay pasok sa forecast ng BSP at naaayon ito sa pananaw ng tanggapan na mananatili itong mataas sa hinaharap dahil sa pagsirit ng global oil prices.

Aniya, kailangang igtingan ang pagbabantay sa datos para maagapan ang sitwasyon at maiwasan ang tinatawag na second-round effects kung saan nagkakahawaan na ang pagmahal ng lahat ng mga bilihin. (Aileen Taliping/Eileen Mencias)