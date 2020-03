Gobert nawalan ng pang-amoy

Halos dalawang linggo matapos lumabas na nagpositibo sa coronavirus si Utaz Jazz big man Rudy Gobert, nawala na aniya ang kanyang sense of smell.

Matatandaan na matapos pumutok ang balitang nagpositbo sa COVID-19 si Gobert ay sinuspinde na rin ang ongoing NBA season.

Sa kanyang tweet, nagbigay ng ilang update sa kanyang kalagayan si Gobert.

“Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?” aniya.

Ilan pa sa mga NBA player na nagpositibo sa COVID-19 ay sina Kevin Durant, Donovan Mitchell at Marcus Smart. (JAT)