Go may kondisyon sa ibobotong SP

Umaasa si Senator Christopher ‘Bong’ Go na ang ipagpapatuloy ng susunod na lider ng Senado ang mga inisyatibo ng administrasyong Duterte at magpasa ng mga batas na may kinalaman sa kapakanan ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na pandemya.

Ginawa ni Go ang pahayag nang hingan ng reaksiyon tungkol sa pagbuo ng “supermajority” group at sa intenisyon ng ilan niyang mga kasama na pamunuan ang Senado sa 19th Congress.

“Isang boto lang naman po ako pero pipiliin ko po kung sino po ang makapagsusulong at makakapagpatuloy ng magagandang programa po ni Pangulong (Rodrigo) Duterte during his term,” sabi ni Go.

Kinumpirma nitong may ilang senador ang kumakausap sa kanya patungkol sa Senate presidency. (Dindo Matining)