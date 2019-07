Go: Malasakit Center padayun ang pagserbisyo

Giingong dili naapektohan sa pagsirado sa gaming operation sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang Malasakit Center nga naghatag og serbisyong medikal sa publiko, matud ni Senador Christopher Lawrence “Bong” Go.

Matud ni Go, nga daghan mitabang sa Malasakit Center, sama sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Health (DOH) ug Philippine Health Insurance Inc. (PHilHealth) busa magpadayun ang ilang paghatag og tabang sa publiko ilabo na sa mga kabus.

“Sa ngayon budgeted naman po ‘yung operations ng pagpapagamot for this year. Marami naman pong tumutulong sa Malasakit Center tulad ng PHilHealth, DOH, DSWD,” pamahayag ni Go.

“Sa ngayon hindi po apektado, tuloy-tuloy ang tulong ng Malasakit Center all over the country kasi naka-budget na po ‘yung pondo ng PCSO from this year,” dugang pa niini.

Subay niini , miingon si Go nga ipasusi ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kontrata nga gisudlan sa PCSO nga dili pabor sa kagamhanan.

“Alam niyo po graft ridden po ang PCSO at marami pong kontrata na hindi pabor sa gobyerno, hindi pabor sa PCSO at ito ang gusto silipin ni Pangulong Duterte,” matud ni Go.

“Maraming reports na nakarating kay Pangulo at sabi niya sakin, pwede mong silipin ‘yan,” matud sa senador. (jess campos)