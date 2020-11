Go: Mahihirap unahing bakunahan vs. COVID

Kailangan magkaroon ng maayos na plano at implementasyon sa national vaccination program para matiyak ang pagkakaroon ng pantay na access sa bakuna laban sa COVID-19, ayon kay Senador Bong Go.

Ginawa ng senador ang pahayag sa gitna ng panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte unahin ang mga mahihirap sa oras na available na ang bakuna laban sa coronavirus.

“Huwag nating pabayaan ang mga mahihirap. Pantay-pantay dapat ang access at hindi lamang ang mga may kaya sa buhay ang makakakuha ng vaccine na ito,” sabi ni Go, chairman ng Senate committee on health and demography.

“Siguraduhin nating magkaroon ng access ang mga pinaka-nangangailangan, lalo na ang mga mahihirap at vulnerable sectors. Sila ang kailangan lumabas at magtrabaho upang buhayin ang pamilya nila,” dagdag nito.

Bukod sa kailangan ng sapat na pondo para mabili ang bakuna, nanawagan din ito sa pamahalaan na magkaroon ng nation information at education campaign tungko sa vaccination plan.

“Huwag nating pabayaan ang mga ordinaryong Pilipino. Bigyan rin dapat ng tamang impormasyon ang publiko ukol dito para maiwasan ang pagkalat ng fake news,” sabi ng senador.

“Hindi lang naman ito usapin ng pagkakaroon ng bakuna. Kailangang paghandaan din ang storage, logistics and transportation ng mga bakunang ito.

Hinikayat din nito ang DOH na planuhin ng maaga ang systematic provision ng COVID-19 vaccine lalo na sa posibilidad na magkaroon ng limitadong suplay nito.

“Lahat ng tao sa mundo, kailangan ang vaccine na ito kaya inaasahan natin na baka magkaroon ng limitadong supply nito. Kaya dapat maghanda at planuhin na ang procurement, storage, distribution, use and assessment ng mga vaccines na ito,” ani Go. (Dindo Matining)