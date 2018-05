Go Hotels ni Gokongwei lutong Macau ang online contest

PINUNA ng Facebook user na si Vincent Pahati ang #GoForThe­SibsGoals online contest ng Go Hotels, ang chain of budget hotels na pag-aari ng mga Gokongwei.

Sa nasabing contest, kailangan lang mag-post at mag-share ng ‘most epic adventure’ ng magkapatid at ang makakuha ng pinakamaraming mga like ang magwawagi.

Tumakbo ang contest mula Abril 10 hanggang Abril 20 at ang premyo ay gift certificate ng Go Hotels, neck pillow at eye mask nito.

Nakakuha si Pahati at ang kapatid niya ng 178 likes. Pero ang mga pinanalo ng Go Hotels ay sina Melissa Legara na may 16 likes lamang, Angelique Borja na may 87 likes lang at si Milo Diasdammahom na 163 likes ang nakuha.

Tila hindi inaprubahan ng Department of Trade and Industry (DIT) ang pa-promo ng Go Hotels dahil wala ito sa listahan ng mga aprubadong promotion noong Abril.

Tinanong ng Abante kung ano ang nangyari sa pa-contest at kung bakit naging tila lutong Macau pero wala itong pahayag.

Sabi ng Go Hotels sa FB page nito, ang pinaka-epic adventure umano ang batayan sa contest at pangalawa na lang ang dami ng likes.

Pinuna rin ni Suriaj Martinez Alarcon ang Go Hotels dahil subjective ang pagpili ng pinaka-epic adventure lalo na kung hindi naman pinaliwanag ito.

Ayon din sa mechanics ng #GoForThe­SibGoals contest ng GoHotels, “the entries with the most likes will be announced as the winners.”