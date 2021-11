Go hindi pa umaatras na VP bet

Binuweltahan ni Senador Christopher ‘Bong’ Go ang mga kumukuwestiyon sa kanyang vice presidential candidacy at binigyang-diin na siya pa rin ang kandidato ng ruling party PDP-Laban para sa nasabing posisyon.

“Alam n’yo ang problema dito… kandidato na po ako ng exactly 39 days…. Ayaw nilang maniwala na kandidato ako as vice president. May partido po ako, kami po ‘yong dominant party ‘yong PDP. At ako po’y kandidato as a vice president,” sabi Go sa ambush sa Antipolo City noong Martes.

“Kung ako ang tatanungin mo, 100% na akong tatakbong VP. ‘Di naman po natin kontrolado ang ibang mga gustong tumakbo dahil nga dito sa naayon sa batas, may substitution. ‘Di natin alam kung meron pang gustong tumakbo at pumalit,” ani Go.

Sa mga ayaw aniyang maniwala hintayin na lang hanggang November 15. (Dindo Matining)